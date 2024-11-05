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12:45, 5 ноября 2024Спорт

«Краснодар» продлил контракт с Кордобой

«Краснодар» продлил контракт с футболистом Кордобой до 2027 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Джон Кордоба

Джон Кордоба. Фото: Андрей Шрамко / Коммерсантъ

Российский футбольный клуб «Краснодар» продлил контракт с колумбийским нападающим Джоном Кордобой. Об этом сообщается на сайте команды.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2027 года. По информации «Рейтинга Букмекеров», Кордоба будет зарабатывать 4 миллиона евро в год. Отмечается, что подписной бонус составил 3 миллиона евро, а в контракте предусмотрены бонусы за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В его активе 74 матча за команду и 42 забитых мяча.

После 14 матчей РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 36 очков. В следующем туре команда на выезде сыграет с казанским «Рубином» 10 ноября.

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