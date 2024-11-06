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18:51, 6 ноября 2024Спорт

Пара фигуристов Косторная и Куница объявили о длительной приостановке карьеры

Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница пропустят два сезона
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пара российских фигуристов Алена Косторная и Георгий Куница объявили о длительной приостановке карьеры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру», — рассказала Косторная. На вопрос о том, почему будут пропущены именно два сезона, фигуристка ответила, что нужно заняться своими делами.

В середине сентября пара показала две программы. Они были продемонстрированы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Ранее Косторная рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Она отметила, что на полное восстановление ей требуется много времени.

В начале 2023 года Косторная перешла в парное катание и стала выступать с Куницей. Фигуристы заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Омске в 2023 году. В одиночном катании Косторная становилась чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в сезоне 2019/2020.

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