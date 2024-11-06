Пара фигуристов Косторная и Куница объявили о длительной приостановке карьеры

Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница пропустят два сезона

Пара российских фигуристов Алена Косторная и Георгий Куница объявили о длительной приостановке карьеры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру», — рассказала Косторная. На вопрос о том, почему будут пропущены именно два сезона, фигуристка ответила, что нужно заняться своими делами.

В середине сентября пара показала две программы. Они были продемонстрированы на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Ранее Косторная рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Она отметила, что на полное восстановление ей требуется много времени.

В начале 2023 года Косторная перешла в парное катание и стала выступать с Куницей. Фигуристы заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Омске в 2023 году. В одиночном катании Косторная становилась чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в сезоне 2019/2020.