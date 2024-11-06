Раскрыта дата заседания по делу бывшего министра ДНР Стрелкова

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову 6 ноября

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину) 6 ноября. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Заседание пройдет в 10:00 мск в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Стрелков не будет участвовать в слушаниях по рассмотрению кассационной жалобы на приговор из-за желания избежать утомительного этапа до Москвы.

25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Бывший министр обороны ДНР захотел оспорить это решение, однако пока вышестоящие инстанции оставляли его в силе. Сейчас он отбывает наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка Кировской области.