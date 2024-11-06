Приговор бывшему министру ДНР Стрелкову признан законным

Верховный суд России признал законным приговор бывшему министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии за публичные призывы к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.
Высшая судебная инстанция страны отклонила кассационную жалобу защиты. Слушания прошли в закрытом режиме. Сам Стрелков отказался участвовать в заседании, чтобы избежать утомительного этапирования из колонии в Москву и обратно.
Адвокат Александр Молохов рассказал, что экс-министр чувствует себя нормально, состояние здоровья у него удовлетворительное. Он получил от родственников передачу с теплыми вещами, регулярно с ними созванивается, а на следующей неделе к нему приедет супруга на долгосрочное свидание.
25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Сейчас он отбывает наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка Кировской области.