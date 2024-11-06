Приговор бывшему министру ДНР Стрелкову признан законным

Верховный суд РФ признал законным приговор экс-министру ДНР Стрелкову

Верховный суд России признал законным приговор бывшему министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии за публичные призывы к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

Высшая судебная инстанция страны отклонила кассационную жалобу защиты. Слушания прошли в закрытом режиме. Сам Стрелков отказался участвовать в заседании, чтобы избежать утомительного этапирования из колонии в Москву и обратно.

Адвокат Александр Молохов рассказал, что экс-министр чувствует себя нормально, состояние здоровья у него удовлетворительное. Он получил от родственников передачу с теплыми вещами, регулярно с ними созванивается, а на следующей неделе к нему приедет супруга на долгосрочное свидание.

25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Сейчас он отбывает наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка Кировской области.