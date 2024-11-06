Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 6 ноября 2024Силовые структуры

Приговор бывшему министру ДНР Стрелкову признан законным

Верховный суд РФ признал законным приговор экс-министру ДНР Стрелкову
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыта дата заседания по делу бывшего министра ДНР Стрелкова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Верховный суд России признал законным приговор бывшему министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии за публичные призывы к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

Высшая судебная инстанция страны отклонила кассационную жалобу защиты. Слушания прошли в закрытом режиме. Сам Стрелков отказался участвовать в заседании, чтобы избежать утомительного этапирования из колонии в Москву и обратно.

Адвокат Александр Молохов рассказал, что экс-министр чувствует себя нормально, состояние здоровья у него удовлетворительное. Он получил от родственников передачу с теплыми вещами, регулярно с ними созванивается, а на следующей неделе к нему приедет супруга на долгосрочное свидание.

25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Сейчас он отбывает наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка Кировской области.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах

      На Украине объяснили создание новых бригад вместо пополнения старых

      В Госдуме рассказали о попытке вернуть с СВО военного с тяжелой формой ВИЧ

      В Кремле высказались о предстоящем выступлении Путина на Валдайском форуме

      Уехавшего из России комика обокрали

      В Госдуме прокомментировали победу Трампа на выборах

      Следовавший в Израиль рейс с россиянами задержали на сутки из-за проблем с самолетом

      Россиянам назвали способы распознать мошенничество с недвижимостью

      Двух россиян осудили за похищение женщины и попытку поместить ее в клинику на лечение

      «Довольно жесткая, но правда». Депутат Госдумы прокомментировал свои слова о «лишних людях» на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше