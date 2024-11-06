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13:39, 6 ноября 2024Спорт

В МОК объяснили допуск провалившей гендерный тест Хелиф к Олимпиаде-2024

Представитель МОК: Хелиф была допущена до ОИ в соответствии с правилами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото:Peter Cziborra / Reuters

Представитель МОК, имя которого не называется, объяснил решение комитета допустить до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже алжирскую боксершу Иман Хелиф, провалившую гендерный тест. Его слова приводит Odds.ru.

Представитель организации отметил, что это произошло в соответствии с правилами. «Как и в предыдущих олимпийских боксерских соревнованиях, пол и возраст спортсменов определялись на основе их паспортных данных. Эти правила также применялись в течение квалификационного периода», — заявил спикер.

Ранее этот же представитель МОК отказался комментировать разоблачительный медицинский отчет о Хелиф. Он заявил, что его происхождение невозможно подтвердить.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал главу МОК Томаса Баха извиниться на коленях за участие Хелиф в Играх в Париже. Он также потребовал забрать у нее завоеванное на турнире золото.

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