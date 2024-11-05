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17:59, 5 ноября 2024Спорт

Кремлев призвал Баха встать на колени из-за участия Хелиф в Олимпиаде

Кремлев призвал Баха извиниться на коленях за участие боксерши Хелиф в ОИ-2024
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Иман Хелиф

Иман Хелиф. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха извиниться на коленях за участие алжирской боксерши Иман Хелиф. Пост с таким обращением Кремлев опубликовал в своем телеграм-канале.

«Томас Бах должен встать на колени и извиниться перед всеми боксерами за свою ложь!» — написал Кремлев. Он добавил, что МОК должен забрать у Хелиф золотую медаль олимпийского турнира.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа представил отчет о Хелиф. Согласно представленным медицинским заключениям, у спортсменки было выявлено наличие тестикул. Отмечается, что у боксерши не было матки, однако вместо этого имелись внутренние яички и микропенис, напоминающий увеличенный клитор.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона.

Однако МОК допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало критику среди общественности. На Играх в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов.

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