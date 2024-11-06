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16:09, 6 ноября 2024Бывший СССР

В способности Трампа решить за сутки украинский конфликт усомнились

Ходаренок усомнился в способности Трампа решить за сутки украинский конфликт
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Полковник Михаил Ходаренок усомнился в способности победившего на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа решить за сутки украинский конфликт. Об этом он написал в статье для «Газеты.Ru».

«Коллективному Западу (а Дональд Трамп — его безусловная и органичная часть) на данном этапе как-то совершенно не с руки прекращать военные действия на условиях президента России Владимира Путина», — заявляет Ходаренок.

По его словам, для завершения конфликта Трампу нужно представить ситуацию так, что Россия не одержала победу, а Украина не проиграла, отстояв свою независимость. Он задался вопросом, сможет ли американский политик проделать такую работу. Ходаренок также подчеркнул, что Трампу не удастся завершить конфликт за сутки.

Трамп неоднократно заявлял о готовности остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. И в Москве, и в Киеве назвали подобный план слишком оптимистичным и невыполнимым.

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