Названа возможная причина развода Анны Седоковой с третьим мужем

Продюсер Дворцов заявил об измене третьего мужа Седоковой

Причиной развода экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой с третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой может быть неверность супруга. Об измене в звездной семье заявил концертный директор Сергей Дворцов в программе Пятого канала «Светская хроника».

По его словам, в разводе пары певица не виновата. Дворцов назвал Седокову «тружеником» и сексуальной, красивой, талантливой женщиной. «Вот как раз таки ее уже бывший супруг на сегодняшний день, конечно, немножко согрешил тем, что он изменил, да. И, конечно, у него было много девушек красивых», — заявил продюсер.

Светский журналист Алексей Бегешев, в свою очередь, предположил, что брак мог дать трещину из-за проблем с деньгами у баскетболиста: в 2021 году спортсмен покинул «Химки», а новый контракт заключил лишь через год. Все это время Седокова поддерживала супруга.

Сама певица от комментариев на тему развода отказалась.

В октябре стало известно, что Седокова подала на развод с третьим мужем, однако суд не принял заявление бывшей солистки группы «ВИА Гра».

В соцсетях Анна призвала оставить ее в покое на фоне новостей о разводе. А позже призналась, что тяжело переживает развод с третьим мужем.