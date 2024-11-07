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14:23, 7 ноября 2024Культура

Названа возможная причина развода Анны Седоковой с третьим мужем

Продюсер Дворцов заявил об измене третьего мужа Седоковой
Анастасия Волова (Редактор отдела оперативной информации)
Анна Седокова

Анна Седокова. Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Причиной развода экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой с третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой может быть неверность супруга. Об измене в звездной семье заявил концертный директор Сергей Дворцов в программе Пятого канала «Светская хроника».

По его словам, в разводе пары певица не виновата. Дворцов назвал Седокову «тружеником» и сексуальной, красивой, талантливой женщиной. «Вот как раз таки ее уже бывший супруг на сегодняшний день, конечно, немножко согрешил тем, что он изменил, да. И, конечно, у него было много девушек красивых», — заявил продюсер.

Светский журналист Алексей Бегешев, в свою очередь, предположил, что брак мог дать трещину из-за проблем с деньгами у баскетболиста: в 2021 году спортсмен покинул «Химки», а новый контракт заключил лишь через год. Все это время Седокова поддерживала супруга.

Сама певица от комментариев на тему развода отказалась.

В октябре стало известно, что Седокова подала на развод с третьим мужем, однако суд не принял заявление бывшей солистки группы «ВИА Гра».

В соцсетях Анна призвала оставить ее в покое на фоне новостей о разводе. А позже призналась, что тяжело переживает развод с третьим мужем.

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