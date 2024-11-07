Тренера «Динамо» оштрафовали за матерное слово на сумму ежемесячных трат в Москве

Тренера «Динамо» Личку оштрафовали за матерное слово на пресс-конференции

Главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» Марцела Личку оштрафовали за матерное слово на пресс-конференции после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что специалист заплатит 50 тысяч рублей. Тренеру разъяснили, что он публичный человек и ему необходимо контролировать себя.

Ранее Личка раскрыл сумму ежемесячных трат. По словам чешского специалиста, он укладывается в 500 евро (52,6 тысячи рублей).

1 ноября «Ростов» встречался с «Динамо». Матч завершился со счетом 1:1. На пресс-конференции Личка использовал нецензурное слово, чтобы описать игру своих футболистов.