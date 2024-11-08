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17:46, 8 ноября 2024Мир

Американские губернаторы захотели «сражаться насмерть» с Трампом

Newsweek: губернаторы-демократы бросили вызов Трампу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американские губернаторы-демократы захотели бросить вызов политике новоизбранного президента США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

«Если это противоречит нашим ценностям, мы будем сражаться насмерть», — приводит издание слова губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи.

При этом Мерфи подчеркнул, что члены Демпартии готовы найти общий язык с новой администрацией в Белом доме. «Если появится возможность найти общий язык, мы воспользуемся ею так быстро, как никто другой», — сказал губернатор, отметив, что его команда провела внеплановое совещание после новости о победе Трампа на президентских выборах.

Ранее издание Politico сообщило, что у Трампа может быть длинный список людей, которым он обещал отомстить после победы. В него могли войти нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер и остальные члены семьи Байденов.

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