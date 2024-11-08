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16:34, 8 ноября 2024Спорт

Фетисов оценил сравнение Путина с Роналду

Фетисов заявил, что Путин в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который сравнил российского лидера Владимира Путина с форвардом «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Путин в хоккее играет так же жестко, как и Роналду в футболе. «Его результативность и жесткость распространяются и на его должность президента. Я бы не стал Владимира Владимировича с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, — это факт», — заявил Фетисов.

Мадуро высказался ранее 8 ноября. Он назвал Путина прирожденным бомбардиром.

Ранее Фетисов порассуждал о готовности стать президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Он отказался считать себя кандидатом на эту должность.

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