Фетисов оценил сравнение Путина с Роналду

Фетисов заявил, что Путин в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который сравнил российского лидера Владимира Путина с форвардом «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Путин в хоккее играет так же жестко, как и Роналду в футболе. «Его результативность и жесткость распространяются и на его должность президента. Я бы не стал Владимира Владимировича с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, — это факт», — заявил Фетисов.

Мадуро высказался ранее 8 ноября. Он назвал Путина прирожденным бомбардиром.

Ранее Фетисов порассуждал о готовности стать президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Он отказался считать себя кандидатом на эту должность.