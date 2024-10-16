Фетисов порассуждал о готовности стать президентом ОКР

Фетисов отказался считать себя кандидатом на должность президента ОКР

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов порассуждал о готовности стать президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Его слова приводит «Чемпионат».

Он отказался считать себя кандидатом на эту должность. «Но да, у меня есть колоссальный опыт работы в спорте. Готов к любым испытаниям, которые могут быть предложены», — заявил Фетисов.

15 октября об уходе с поста главы ОКР объявил Станислав Поздняков. При этом он продолжит исполнять обязанности до досрочных выборов нового руководства.

Пост главы ОКР Поздняков занял в 2018 году. В 2022-м он был переизбран на четырехлетний срок.