Глава Пентагона впервые поговорил с новым министром обороны Израиля

Глава Пентагона обсудил с новым министром обороны Израиля ситуацию в Амстердаме

Глава Пентагона впервые созвонился с новым министром обороны Израиля, выразил обеспокоенность антисемитскими беспорядками в Амстердаме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

«Министр Остин подтвердил нерушимую приверженность США безопасности Израиля и поддержку его права на самооборону», — говорится в заявлении. Глава Пентагона выразил обеспокоенность и сочувствие в связи с нападениями на израильских граждан в Амстердаме и предложил любую необходимую помощь.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме люди в масках и с флагами Палестины напали на израильтян после поражения израильской футбольной команды в матче против клуба «Аякс». Израильских болельщиков ловили и избивали.