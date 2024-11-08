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23:52, 8 ноября 2024Мир

Глава Пентагона впервые поговорил с новым министром обороны Израиля

Глава Пентагона обсудил с новым министром обороны Израиля ситуацию в Амстердаме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Пентагона впервые созвонился с новым министром обороны Израиля, выразил обеспокоенность антисемитскими беспорядками в Амстердаме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

«Министр Остин подтвердил нерушимую приверженность США безопасности Израиля и поддержку его права на самооборону», — говорится в заявлении. Глава Пентагона выразил обеспокоенность и сочувствие в связи с нападениями на израильских граждан в Амстердаме и предложил любую необходимую помощь.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме люди в масках и с флагами Палестины напали на израильтян после поражения израильской футбольной команды в матче против клуба «Аякс». Израильских болельщиков ловили и избивали.

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