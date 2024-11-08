На Западе рассказали о возможном плане Трампа по Украине

Малинен: украинский план Трампа должен включать ликвидацию киевского режима

Победивший на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп должен включить в свой план по Украине пункт о ликвидации режима Владимира Зеленского. Об этом написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

Ранее американские СМИ написали, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.

«Прежде всего, ему (Трампу) необходимо столкнуть режим Зеленского под колеса автобуса для достижения мира на Украине», — отметил Малинен.

По его словам, предполагаемый план Дональда Трампа не отражает текущие реалии, поскольку на данный момент российские войска считаются самыми боеспособными в мире. Кроме того, в зоне боевых действий инициатива полностью находится на стороне РФ.

Ранее издание Time написало, что, если Дональд Трамп решит заключить сделку по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, «русские будут заинтересованы». В статье делается вывод, что именно Трамп, уже в качестве президента, должен будет сделать первый шаг к сотрудничеству с главой РФ.

Ранее Владимир Зеленский оценил идею Дональда Трампа «быстро решить» конфликт на Украине. По словам украинского лидера, идея «быстро решить» конфликт означает «потери для Украины».

В свою очередь, арестованный по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский ранее высказал мнение, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак будут создавать преграды для завершения конфликта. По словам парламентария, власти страны не интересует ничего, кроме самих себя, денег и гарантий безопасности.