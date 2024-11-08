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13:27, 8 ноября 2024Экономика

Новак увидел плюс в рекордной ключевой ставке

Вице-премьер Новак: высокая ключевая ставка привела к снижению кредитования в РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Ключевая ставка Центробанка (ЦБ), находящаяся сейчас на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых, привела к снижению объемов кредитования как юридических, так и физических лиц. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Несмотря на это, в настоящее время объемы кредитования российских компаний и граждан РФ продолжают оставаться на высоком уровне. Еще одним плюсом высокой ключевой ставки, по словам Новака, стало постепенное замедление темпов роста потребительских цен в России.

По этой причине руководству регулятора необходимо и дальше следовать взятому курсу на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), добавил вице-премьер. «На мой взгляд, это (жесткая ДКП ЦБ — прим. «Ленты.ру»), в принципе, уже работает», — резюмировал Новак в ходе выступления на пленарном заседании Русского экономического форума.

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При этом его слова по поводу замедления инфляции кардинальным образом разнятся с позицией самого регулятора. Так, ранее в ЦБ сообщили о резком росте темпов роста потребительских цен. С поправкой на сезонный фактор годовая инфляция, по данным Банка России, увеличилась до 11,1 процента по итогам третьего квартала. Базовая же инфляция за отчетный период выросла до 9,1 процента, что также значительно превышает целевой показатель в 4 процента, установленный ЦБ.

Именно усиление инфляционного давления на российскую экономику, как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, стало одной из главных причин резкого поднятия ключевой ставки сразу на 200 базисных пунктов в конце октября. На этом фоне ЦБ повысил свой прогноз по инфляции на 2024 год до 8-8,5 процента. Говорить о постепенном ослаблении ДКП в нынешних условиях регулятор считает преждевременным.

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