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17:40, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

Слова Зеленского о подготовке России к спецоперации с 2014 года не нашли подтверждения

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября на пресс-конференции в Будапеште отверг прекращение огня в конфликте без гарантий безопасности. При этом он заявил, что Россия якобы использовала период с 2014 по 2022 год, чтобы подготовиться к спецоперации, что не нашло подтверждения.

В действительности бывшие лидеры западных стран ранее отмечали, что Минские соглашения, подписанные в 2014 году и вводившие режим прекращения огня, Украина использовала для подготовки своих вооруженных сил. Например, об этом заявляла бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня», — утверждала Меркель.

Аналогичное мнение высказывал экс-глава Франции Франсуа Олланд. Он заявлял, что Минские соглашения предоставили Украине возможность усилить свой военный потенциал.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также говорил, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Киев мог выиграть время. «Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре с половиной года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе», — заявил он пранкерам Вовану и Лексусу.

Как отмечал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, Украина использовала время с 2014 года по максимуму в своих интересах.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва сделала все для мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Глава государства также неоднократно отмечал, что Россию обманули с Минскими соглашениями (1, 2).

Слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы использовала 2014-2022 годы для подготовки к спецоперации, распространяли преимущественно украинские и проукраинские СМИ. Российские издания в основном сфокусировались на освещении самого отказа Зеленского от прекращения огня.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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