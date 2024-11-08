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07:01, 8 ноября 2024Ценности

Ученые назвали самую привлекательную часть женских ягодиц

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Европейские ученые назвали самую привлекательную часть женских ягодиц. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Aesthetic Plastic Surgery.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 67 добровольцев. В ходе исследования им предлагалось рассмотреть под разными углами снимки женских ягодиц. С помощью специальных камер ученые фиксировали взгляды респондентов на определенных местах данной части тела.

Так, выяснилось, что в первую очередь и чаще всего участники эксперимента смотрели на область межъягодичной щели. Мужчины задерживали свой взгляд в среднем 0,96 секунды. При этом второй по привлекательностью областью стало пространство между бедрами. На нее пришлось 0,2 секунды фиксации мужских взглядов.

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При этом ученые отметили, что полученные результаты противоречат предыдущему исследованию, в котором стало известно, что мужчин больше всего привлекает сочетание узкой талии и больших ягодиц. «В многочисленных исследованиях это соотношение было выделено как ключевой элемент женской привлекательности с точки зрения мужчин, в первую очередь из-за его потенциальной связи с репродуктивным здоровьем», — пояснили они.

Результаты нового эксперимента показали, что в настоящий момент мужчинам не важна привлекательность данных частей тела. «Это неожиданное открытие бросает вызов устоявшимся предположениям и подчеркивает сложность и многогранность человеческого влечения. Это также может указывать на эволюционирующий характер показателей привлекательности в современном обществе», — заключили эксперты.

В октябре сообщалось, что знаменитости стали чаще появляться на публике в нарядах с вырезом на ягодицах.

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