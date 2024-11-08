Европейские ученые назвали самую привлекательную часть женских ягодиц. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Aesthetic Plastic Surgery.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 67 добровольцев. В ходе исследования им предлагалось рассмотреть под разными углами снимки женских ягодиц. С помощью специальных камер ученые фиксировали взгляды респондентов на определенных местах данной части тела.

Так, выяснилось, что в первую очередь и чаще всего участники эксперимента смотрели на область межъягодичной щели. Мужчины задерживали свой взгляд в среднем 0,96 секунды. При этом второй по привлекательностью областью стало пространство между бедрами. На нее пришлось 0,2 секунды фиксации мужских взглядов.

При этом ученые отметили, что полученные результаты противоречат предыдущему исследованию, в котором стало известно, что мужчин больше всего привлекает сочетание узкой талии и больших ягодиц. «В многочисленных исследованиях это соотношение было выделено как ключевой элемент женской привлекательности с точки зрения мужчин, в первую очередь из-за его потенциальной связи с репродуктивным здоровьем», — пояснили они.

Результаты нового эксперимента показали, что в настоящий момент мужчинам не важна привлекательность данных частей тела. «Это неожиданное открытие бросает вызов устоявшимся предположениям и подчеркивает сложность и многогранность человеческого влечения. Это также может указывать на эволюционирующий характер показателей привлекательности в современном обществе», — заключили эксперты.

В октябре сообщалось, что знаменитости стали чаще появляться на публике в нарядах с вырезом на ягодицах.