В Германии рассказали о возможных последствиях распада коалиции Шольца для Украины

Репке: распад коалиции Шольца может оставить Украину без обещанной помощи

Распад коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зеленых» в Германии может привести к отказу бундестага от включения в бюджет на следующий год плана финансовой помощи Кмеву. С таким прогнозом выступил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.

«По бюджету Германии на следующий год нет решения. Это значит, что на текущий момент — без парламентского большинства у коалиции Шольца — ни один евро из обещанной на 2025 год помощи в четыре миллиарда не достигнет Украины», — подчеркнул эксперт.

Однако, по мнению Репке, в Берлине еще могут договориться об отдельных инициативах по поставке Украине таких вооружений, как ЗРК IRIS-T. Но даже в этом случае Олафу Шольцу придется приложить усилия.

Ранее канцлер ФРГ уволил главу Минфина Германии Кристиана Линднера. Экс-министр раскритиковал политика, заявив, что Шольц намеренно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии, социал-демократов и «Зеленых».

В свою очередь, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что распад правящей коалиции Германии связан с нежеланием Минфина выделить деньги Украине. По его словам, Линднер выступил против того, чтобы выделить больше средств Киеву в госбюджете на 2025 год.

Ранее в МИД РФ заявили, что политическая система Германии стала классическим примером «банановой республики», что показывает раскол правящей в ФРГ коалиции.