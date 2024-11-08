Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:36, 8 ноября 2024Мир

В Германии рассказали о возможных последствиях распада коалиции Шольца для Украины

Репке: распад коалиции Шольца может оставить Украину без обещанной помощи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Распад коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зеленых» в Германии может привести к отказу бундестага от включения в бюджет на следующий год плана финансовой помощи Кмеву. С таким прогнозом выступил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.

«По бюджету Германии на следующий год нет решения. Это значит, что на текущий момент — без парламентского большинства у коалиции Шольца — ни один евро из обещанной на 2025 год помощи в четыре миллиарда не достигнет Украины», — подчеркнул эксперт.

Однако, по мнению Репке, в Берлине еще могут договориться об отдельных инициативах по поставке Украине таких вооружений, как ЗРК IRIS-T. Но даже в этом случае Олафу Шольцу придется приложить усилия.

Ранее канцлер ФРГ уволил главу Минфина Германии Кристиана Линднера. Экс-министр раскритиковал политика, заявив, что Шольц намеренно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии, социал-демократов и «Зеленых».

В свою очередь, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что распад правящей коалиции Германии связан с нежеланием Минфина выделить деньги Украине. По его словам, Линднер выступил против того, чтобы выделить больше средств Киеву в госбюджете на 2025 год.

Ранее в МИД РФ заявили, что политическая система Германии стала классическим примером «банановой республики», что показывает раскол правящей в ФРГ коалиции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поздравил Трампа с победой на выборах. В Кремле заявление президента России назвали официальным

      В Германии рассказали о возможных последствиях распада коалиции Шольца для Украины

      Женщина стала питаться только кормом для свиней ради экономии денег

      В США заявили об отсутствии европейского лидера перед возвращением Трампа

      Путин заявил о двух окруженных группировках ВСУ под Купянском

      На Украине призвали Зеленского начать переговоры с Россией

      ВС России начали наступление на Курском направлении

      На Западе сообщили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

      На Украине сделали заявление о помощи стране после избрания Трампа

      В США назвали интересующий Россию шаг Трампа по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше