В Кремле отказались оценивать планы Трампа по Китаю

Песков отказался оценивать экономические планы Трампа в отношении Китая

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался оценивать экономические планы избранного президента США Дональда Трампа в отношении Китая. Об этом сообщает ТАСС.

«Прогнозы — это удел специалистов, политологов, экономистов, мы же ориентируемся на конкретные слова, на конкретные заявления», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о возможности новой торговой войны США с Китаем.

Песков подтвердил, что Трамп, будучи кандидатом на пост главы государства, озвучивал обещания предпринять экономические действия для защиты американской экономики и компаний. При этом выводы стоит делать на основе конкретных действий и шагов американской администрации.

Ранее сообщалось, что доля США в мировой экономике по паритету покупательной способности при президенте Джо Байдене впервые опустилась ниже 15 процентов, а по итогам его правления составит минимальные за современную историю 14,76 процента.