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13:23, 8 ноября 2024Забота о себе

Врач перечислил неочевидные признаки микроинсульта

Терапевт Каннингем: при микроинсульте может появиться двоение в глазах
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom

Люди, которые пережили микроинсульт, часто игнорируют первые симптомы, рассказал терапевт Лоуренс Каннингем. В комментарии изданию Daily Express врач перечислил неочевидные признаки микроинсульта.

По словам Каннингема, обычный инсульт сопровождается опущением лица, слабостью в руках, проблемами с речью. При нем также может появляется внезапная спутанность сознания и сильная головная боль.

При микроинсульте у человека появляются симптомы, схожие с обычным инсультом, включая онемение, затрудненную речь, головокружение или двоение в глазах. «Симптомы могут длиться всего несколько минут. Но это предупреждение о возможных в будущем полноценных инсультах», — предупредил Каннингем.

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Врач призвал не игнорировать признаки микроинсульта, чтобы не столкнуться с более серьезными проблемами со здоровьем.

Ранее стала известна история женщины, в 29 лет перенесшей инсульт. Она рассказала, что одним из первых признаков приступа у нее была частичная потеря зрения.

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