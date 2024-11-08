Терапевт Каннингем: при микроинсульте может появиться двоение в глазах

Люди, которые пережили микроинсульт, часто игнорируют первые симптомы, рассказал терапевт Лоуренс Каннингем. В комментарии изданию Daily Express врач перечислил неочевидные признаки микроинсульта.

По словам Каннингема, обычный инсульт сопровождается опущением лица, слабостью в руках, проблемами с речью. При нем также может появляется внезапная спутанность сознания и сильная головная боль.

При микроинсульте у человека появляются симптомы, схожие с обычным инсультом, включая онемение, затрудненную речь, головокружение или двоение в глазах. «Симптомы могут длиться всего несколько минут. Но это предупреждение о возможных в будущем полноценных инсультах», — предупредил Каннингем.

Врач призвал не игнорировать признаки микроинсульта, чтобы не столкнуться с более серьезными проблемами со здоровьем.

Ранее стала известна история женщины, в 29 лет перенесшей инсульт. Она рассказала, что одним из первых признаков приступа у нее была частичная потеря зрения.