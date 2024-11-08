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08:30, 8 ноября 2024Забота о себе

Врач предупредила об одной опасной ночной привычке

Кардиолог Годесет: привычка спать в подушках может быть признаком болезни сердца
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Привычка засыпать в окружении подушек, которые поддерживают тело во сне, может быть признаком опасной болезни. Об этом предупредила кардиолог Рози Годесет, пишет The Sun.

Врач указала, что обычно люди подкладывают под спину и бока подушки, чтобы зафиксировать тело в положении полулежа. По ее словам, так поступают, когда становится трудно спать в привычной позе. Одной из возможных причин этого может быть сердечная недостаточность, считает кардиолог.

Годесет объяснила, что при нарушениях работы сердца в легких скапливается жидкость, которая не дает нормально дышать ночью во сне. «Если вы обнаружили, что во время сна вам приходится опираться на подушки или вы просыпаетесь с одышкой, срочно обратитесь к врачу», — призвала она.

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Кардиолог предупредила, что сердечная недостаточность — это хроническое заболевание, которое нельзя полностью вылечить. Тем не менее, по ее словам, ранняя диагностика и контроль помогают улучшить работу сердца и предотвратить серьезные последствия. Годесет добавила, что симптомами заболевания, помимо одышки, являются отеки конечностей и сильная усталость.

Ранее терапевт Анна Шелобанова рассказала, что правильное питание помогает бороться с бессонницей. По ее словам, топленое молоко, миндаль и киви в рационе способны улучшить сон.

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