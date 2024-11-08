Захарова обвинила администрацию Байдена в коррупции на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит инспектора Госдепартамента США Карделла Ричардсона на Украину. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Захарова напомнила, что цель визита Ричардсона заключалась в проверке прозрачности и отчетности расходования американской помощи «под видом поддержки евроатлантических устремлений Киева». Однако, по мнению дипломата, инспектор скрывал следы коррупции США в стране.

«В действительности, как отмечают эксперты, речь, скорее всего, идет о подчистке коррупционных хвостов уходящей администрации Джо Байдена. А в том, что они есть, можно не сомневаться. Зашкаливающая коррупция на Украине — это ее визитная карточка и общепризнанный факт», — обвинила она.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена срочно отправить Украине последний пакет помощи в размере шести миллиардов долларов. Команда нынешнего американского лидера ожидает прекращения поставок Киеву оружия с момента вступления Дональда Трампа на должность президента США.