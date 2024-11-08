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21:59, 8 ноября 2024Мир

Захарова обвинила США в коррупции на Украине

Захарова обвинила администрацию Байдена в коррупции на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sefa Karacan / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит инспектора Госдепартамента США Карделла Ричардсона на Украину. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Захарова напомнила, что цель визита Ричардсона заключалась в проверке прозрачности и отчетности расходования американской помощи «под видом поддержки евроатлантических устремлений Киева». Однако, по мнению дипломата, инспектор скрывал следы коррупции США в стране.

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«В действительности, как отмечают эксперты, речь, скорее всего, идет о подчистке коррупционных хвостов уходящей администрации Джо Байдена. А в том, что они есть, можно не сомневаться. Зашкаливающая коррупция на Украине — это ее визитная карточка и общепризнанный факт», — обвинила она.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена срочно отправить Украине последний пакет помощи в размере шести миллиардов долларов. Команда нынешнего американского лидера ожидает прекращения поставок Киеву оружия с момента вступления Дональда Трампа на должность президента США.

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