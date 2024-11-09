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01:10, 9 ноября 2024Наука и техника

«Роскосмос» показал извержение вулкана Шивелуч со спутника

«Роскосмос» показал извержение вулкана Шивелуч на Камчатке с орбиты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Скрин из видео: Telegram / «Роскосмос»

«Роскосмос» показал извержение вулкана Шивелуч на полуострове Камчатка с орбиты. Кадры, снятые спутником «Арктика-М», опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Извержение Шивелуча началось 7 ноября. Вулкан выбросил пепел на высоту от 10 до 11 километров над уровнем моря.

Из-за пеплопада в Усть-Камчатске отменили занятия в школах и детских садах. После извержения вулкана поселок накрыло плотным слоем пепла.

Шивелуч является самым северным действующим вулканом Камчатки. Он расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района с населением пять тысяч человек.

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