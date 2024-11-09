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14:41, 9 ноября 2024Мир

В МИД России ответили на вопрос о кандидатуре на пост посла в США

Замглавы МИД Рябков: кандидатура на пост посла России в США пока не утверждена
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Кандидатура на пост посла России в США пока не утверждена. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Кандидатура [нового посла России в США] не имеет статуса утвержденной, и тем более она не обнародована, потому что она не прошла стадию, когда ее можно вносить, например, на рассмотрение комитетов», — высказался Рябков.

На вопрос о том, идет ли речь об одной кандидатуре, замглавы МИД России ответил положительно.

Ранее Рябков сообщил, что Россия готова выслушать предложения нового президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине.

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