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14:27, 9 ноября 2024Мир

В МИД России заявили о готовности выслушать предложения Трампа по Украине

Замглавы МИД Рябков: Россия выслушает предложения Трампа по Украине
Александра Качан (Редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Россия готова выслушать предложения нового президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, однако простого решения данной проблемы не существует. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшей накачки киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конечном счете это приведет все к тому же стратегическому поражению Москвы, то мы несомненно сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ», — заявил Рябков.

Он добавил, что сигналы важны, однако Москва будет оценивать будущую администрацию США по конкретным действиям. Первый срок Трампа позволяет предположить, как 47-й президент может поступать в будущем. По словам Рябкова, некоторые его слова относительно очень быстрого урегулирования ситуации на Украине — не более, чем риторика и способ привлечь к себе внимание во время президентской гонки.

Ранее Рябков заявил о сохранении угрозы разрыва дипломатических отношений между Россией и США в случае конфискации российских замороженных активов и эскалации ситуации на Украине.

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