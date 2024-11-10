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04:59, 10 ноября 2024Мир

Байден отказался отвечать на вопрос о разговоре с Трампом

Байден отказался отвечать на вопрос, что он обсудит с Трампом в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Действующий президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос журналистов о том, какие темы он намерен обсудить с победившим на выборах Дональдом Трампом на предстоящей встрече в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства также не стал отвечать на вопрос, считает ли он, что Трамп представляет угрозу для демократии.

Встреча политиков запланирована на среду, 13 ноября. Она пройдет в Овальном кабинете в 11:00 по местному времени. Известно, что Трамп и Байден обсудят вопрос передачи власти.

Байден неоднократно называл Трампа угрозой для США. В июне он заявил, что политик является угрозой для свободы и демократии.

В августе Байден призывал внимательно следить за ситуацией в случае победы Трампа на выборах, поскольку тот, по его словам, «представляет собой подлинную угрозу американской безопасности».

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