Трамп обсудит с Байденом вопрос передачи власти

Трамп встретится с Байденом в Белом доме по вопросу передачи власти

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп ожидает встречи с действующим главой государства Джо Байденом в Белом доме. Об этом заявил директор по коммуникациям штаба Трампа Стивен Чанг, передает ABC7.

«Байден позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой, и пригласил в Белый дом для обеспечения плавного перехода между нынешней администрацией и новой администрацией. Президент Трамп с нетерпением ждет встречи», — сказал он.

Чанг подчеркнул, что их встреча пройдет в Белом доме в скором времени.

Ранее вице-президент США Камала Харрис выступила перед своими сторонниками после поражения на выборах главы государства. Харрис рассказала, что поздравила Дональда Трампа с победой, а также пообещала ему мирную передачу власти.