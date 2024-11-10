Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 10 ноября 2024Мир

Экс-главком НАТО рассказал о сценарии завершения украинского конфликта

Экс-главком НАТО: Украина уступит территории и получит «реальный путь в НАТО»
Дмитрий Воронин

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп окажет давление на стороны конфликта, чтобы они вступили в переговоры, по итогам которых Украина уступит примерно 20 процентов территорий, но получит «реальный путь в НАТО через 3-5 лет». Такое мнение высказал бывший главнокомандующий альянса Джеймс Ставридис, слова которого приводит Newsweek.

Экс-главком НАТО уточнил, что речь идет об урегулировании по так называемому корейскому сценарию (положившее конец боевым действиям между Севером и Югом соглашение, установившее демилитаризованную зону по обе стороны от существовавшей линии фронта, ставшую нейтральной полосой, что означало фактическое установление границы между КНДР и Южной Кореей — примечание «Ленты.ру») и это «не худший результат на свете».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер 40-летний пресс-секретарь SHAMAN. Незадолго до смерти Коробков-Землянский сильно переживал из-за скандала

      Экс-главком НАТО рассказал о сценарии завершения украинского конфликта

      Итальянский журналист попросил Путина предоставить гражданство из-за преследования

      SHAMAN отреагировал на смерть своего пресс-секретаря

      Тело мужчины извлекли из-под завалов после удара беспилотника ВСУ по жилому дому

      Российский тренер раскрыл секрет хорошей игры Овечкина

      В США запустили круиз для желающих пережить срок Трампа

      Названо условие выхода из кризиса мировых автогигантов

      В Госдуме предложили запретить выкладывать видео летящих беспилотников

      В Британии заявили о потере значительной части техники ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше