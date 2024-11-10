Экс-главком НАТО рассказал о сценарии завершения украинского конфликта

Экс-главком НАТО: Украина уступит территории и получит «реальный путь в НАТО»

Избранный президент США Дональд Трамп окажет давление на стороны конфликта, чтобы они вступили в переговоры, по итогам которых Украина уступит примерно 20 процентов территорий, но получит «реальный путь в НАТО через 3-5 лет». Такое мнение высказал бывший главнокомандующий альянса Джеймс Ставридис, слова которого приводит Newsweek.

Экс-главком НАТО уточнил, что речь идет об урегулировании по так называемому корейскому сценарию (положившее конец боевым действиям между Севером и Югом соглашение, установившее демилитаризованную зону по обе стороны от существовавшей линии фронта, ставшую нейтральной полосой, что означало фактическое установление границы между КНДР и Южной Кореей — примечание «Ленты.ру») и это «не худший результат на свете».