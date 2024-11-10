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12:57, 10 ноября 2024Спорт

Вяльбе ответила на критику из-за предложения сбросить бомбу на Лондон

Вяльбе заявила, что не оправдывается за предложение сбросить бомбу на Лондон
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью телеканалу «Москва 24» ответила на критику из-за предложения сбросить бомбу на Лондон.

Вяльбе заявила, что не собирается оправдываться за свои слова. «Но в связи с тем, что я не имею возможности скинуть бомбу, то не надо было и говорить», — посчитала она.

Вяльбе высказалась 28 сентября. Она предположила, что после атаки на столицу Великобритании отстранение российских спортсменов от международных соревнований закончится.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. Менеджер Шведской лыжной ассоциации Ларс Оберг заявил, что в наступающем сезоне никаких изменений в этом вопросе не будет.

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