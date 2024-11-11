Часть россиян предупредили об опасной погоде

Вильфанд: в четырех российских округах ожидаются сильные осадки, метель и ветер

В четырех округах РФ в ближайшие дни ожидаются сильные осадки, метель, гололедица и ветер. Об опасной погоде часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, непогода прогнозируется в Сибирском, Уральском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. Так, в Республике Алтай 11 ноября, ожидаются дождь, снег и мокрый снег, а также усиление ветра до 25 метров в секунду, причем в горах он составит 35 метров в секунду и более.

«В Новосибирской области — сильная гололедица. В Томской области — снег, ветер до 21 метра в секунду, сильная гололедица, тоже метель. В Кемеровской области аналогичная ситуация: мокрый снег, ветер до 23 метров в секунду, метель и сильная гололедица. В Алтайском крае — снег, мокрый снег, ветер до 22 метров в секунду, и, естественно, метель», — поделился информацией эксперт.

Помимо этого, сильный ветер скоростью до 20-22 метров в секунду будет дуть и на Дальнем Востоке, в Амурской и Сахалинской областях. В Камчатском крае показатель составит до 25 метров в секунду, ситуацию на дорогах дополнительно осложнит гололед. При этом во всех трех регионах прогнозируются снегопады.

Снег также прогнозируется на Урале, холодная воздушная масса будет перемещаться на периферии антициклона. В Челябинской области ожидается сильная гололедица и метель, в Тюменской — мокрый снег и гололед, а в Ямало-Ненецком автономном округе — сильный снегопад, ветер до 20 метров в секунду и метель. В Приволжском округе осадки будут характеризоваться переходом из дождя в снег. Так, в Башкирии по этой причине будет идти ледяной дождь, а также происходить налипание мокрого снега и провисание проводов. Жителям республики понадобится быть предельно аккуратными из-за гололеда и возможного скольжения на дорогах. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в Пермском крае, заключил синоптик.

Ранее в этот же день Вильфанд рассказал, что в начале недели на регионы Урала обрушатся 30-градусные морозы.