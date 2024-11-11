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11:02, 11 ноября 2024Спорт

Олимпийский чемпион из Канады оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Линдрос о погоне Овечкина за Гретцки: возможно, он сделает это к концу февраля
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Олимпийский чемпион в составе сборной Канады Эрик Линдрос оценил шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки. Его слова приводит сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Думаю, он может побить рекорд в этом сезоне. Посмотрите на его темп, он забивает по несколько шайб за игру. Поэтому думаю, возможно, он сделает это к концу февраля», — заявил Линдрос.

10 ноября Овечкин оформил дубль в победном матче против «Сент-Луис Блюз» (8:1) и сократил отставание от Гретцки до 31 шайбы. Канадец является рекордсменом лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах. На его счету 894 шайбы в 1487 матчах.

Ранее Гретцки выразил уверенность в том, что Овечкину удастся превзойти его достижение. «Вопрос не в том, побьет ли он рекорд, а в том, когда он его побьет. Это очень хорошо для хоккея», — сказал он.

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