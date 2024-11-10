Овечкин сократил отставание от Гретцки до 31 гола

Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 гола

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 863-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 гола. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Овечкин отличился при счете 3:1 на 42-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз». Столичный клуб ведет в счете 5:1, для россиянина это уже вторая заброшенная шайба в данной игре.

Рекордсменом лиги по числу голов в регулярных чемпионатах остается канадский хоккеист Гретцки. На его счету 894 гола в 1487 матчах.

Ранее Уэйн Гретцки прокомментировал погоню Александра Овечкина за его рекордом результативности в регулярных чемпионатах НХЛ. «Вопрос не в том, побьет ли он рекорд, а в том, когда он его побьет. Это очень хорошо для хоккея», — сказал он.