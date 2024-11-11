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13:31, 11 ноября 2024Забота о себе

Раскрыт неожиданный способ снизить давление на 10 процентов

Доктор Джо Блоджетт: 15-минутные упражнения помогут снизить высокое давление
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Короткие упражнения, например, 15-минутная езда на велосипеде или подъем по лестнице, помогут снизить высокое давление. Этот неожиданный способ борьбы с гипертонией раскрыло издание Bristol Post.

По данным издания, короткие упражнения в течение дня способны снизить артериальное давление на десять процентов. Это может быть езда на велосипеде и другие нагрузки, при которых увеличивается пульс.

Доктор Джо Блоджетт обратил внимание на то, что для снижения артериального давления нужны именно активные упражнения, а не расслабленные, наподобие ходьбы. «Однако для тех, кто не занимается спортом, ходьба все равно играла роль в корректировке давления. Но наибольший эффект будет, если увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему с помощью активных действий», — заверил Блоджетт.

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