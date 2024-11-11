Раскрыт неожиданный способ снизить давление на 10 процентов

Доктор Джо Блоджетт: 15-минутные упражнения помогут снизить высокое давление

Короткие упражнения, например, 15-минутная езда на велосипеде или подъем по лестнице, помогут снизить высокое давление. Этот неожиданный способ борьбы с гипертонией раскрыло издание Bristol Post.

По данным издания, короткие упражнения в течение дня способны снизить артериальное давление на десять процентов. Это может быть езда на велосипеде и другие нагрузки, при которых увеличивается пульс.

Доктор Джо Блоджетт обратил внимание на то, что для снижения артериального давления нужны именно активные упражнения, а не расслабленные, наподобие ходьбы. «Однако для тех, кто не занимается спортом, ходьба все равно играла роль в корректировке давления. Но наибольший эффект будет, если увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему с помощью активных действий», — заверил Блоджетт.

Ранее кардиолог Евгений Шляхто посоветовал гипертоникам избегать некоторых видов спорта. Например, по его словам, людям с высоким давлением не следует принимать участие в марафонах.