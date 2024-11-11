Зеленский сообщил об усилении покровского и кураховского направлений

Зеленский заявил об усилении покровского и кураховского направлений

Президент Украины Владимир Зеленский после совещания ставки заявил о решении усилить «существенно усилить» кураховское и покровское направления. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский принял соответствующее решение и озвучил его во время доклада. О причинах такого решения не сообщается.

Кроме того, у Украины есть «перспективные технологические решения» в этой сфере. «Продолжается исполнение предыдущих решений ставки о лучшей подготовке и оснащении ПВО», — сообщил он.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что в стране испытают эстонские ракеты, предназначенные для систем ПВО. По информации ведомства, эти снаряды предназначены для борьбы с беспилотниками.