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14:21, 12 ноября 2024Спорт

Двум белорусским футболистам отказали в выдаче британских виз

Двум белорусским футболистам Лисаковичу и Бочерову не дали британские визы
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович. Фото: Антон Зайцев / Wikimedia

Двум белорусским футболистам Виталию Лисаковичу и Валерию Бочерову отказали в выдаче британских виз. Об этом сообщает Sport5.by.

«Не дали визу, что я здесь могу сделать? Бывает», — заявил форвард калининградской «Балтики» и сборной Белоруссии Лисакович.

Лисакович и Бочеров, который выступает за «Урал» из Екатеринбурга, были вызваны в сборную Беларуси для участия матче Лиги наций против Северной Ирландии. Эта встреча пройдет 15 ноября в Белфасте.

В августе Франция отказалась выдавать визы двум российским атлетам, которые планировали принять участие в Паралимпийских играх в Париже. Имена спортсменов и причины отказа озвучены не были.

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