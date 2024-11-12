Двум белорусским футболистам отказали в выдаче британских виз

Двум белорусским футболистам Лисаковичу и Бочерову не дали британские визы

Двум белорусским футболистам Виталию Лисаковичу и Валерию Бочерову отказали в выдаче британских виз. Об этом сообщает Sport5.by.

«Не дали визу, что я здесь могу сделать? Бывает», — заявил форвард калининградской «Балтики» и сборной Белоруссии Лисакович.

Лисакович и Бочеров, который выступает за «Урал» из Екатеринбурга, были вызваны в сборную Беларуси для участия матче Лиги наций против Северной Ирландии. Эта встреча пройдет 15 ноября в Белфасте.

В августе Франция отказалась выдавать визы двум российским атлетам, которые планировали принять участие в Паралимпийских играх в Париже. Имена спортсменов и причины отказа озвучены не были.