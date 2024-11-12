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09:47, 12 ноября 2024Спорт

ФНС заблокировала счета компаний Хабиба Нурмагомедова

ФНС заблокировала счета двух компаний, принадлежащих Хабибу Нурмагомедову
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета двух компаний Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

ФНС заблокировала счет «Музея футбольного мяча» и «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив». По данным источника, блокировка произошла из-за неуплаты налогов и сокрытия данных об учредителях в 2021 году.

Ранее стало известно, что после проверок ФНС были закрыты другие компании, где Нурмагомедов числился учредителем. В частности, речь про «Хикмет тревел», занимавшуюся туризмом.

В августе 2024 года экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) закрыл долги перед ФНС. Спортсмен выплатил 320 миллионов рублей.

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