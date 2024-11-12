Московского педиатра приговорили к 5,5 года по делу о фейках об армии. Защита уверена, что ее оговорили

Педиатра из Москвы Буянову приговорили к 5,5 года колонии по делу о фейках

В Москве вынесли приговор педиатру Надежде Буяновой, обвиняемой в распространении фейков о Российской армии. Суд частично удовлетворил требования прокурора, просившего лишить 68-летнюю женщину свободы на шесть лет, и назначил ей наказание в виде заключения в колонии общего режима сроком на 5,5 года.

В феврале Буянову обвинили в насмешке над семилетним сыном участника СВО

В феврале на прием к Буяновой пришла вдова участника специальной военной операции (СВО) Анастасия Акиньшина с семилетним сыном. По ее словам, в кабинете ребенок начал капризничать. Тогда Буянова поинтересовалась причиной такого поведения, и россиянка объяснила все тоской сына по отцу. Как утверждает мать мальчика, в ответ педиатр якобы заявила, что мужчина был «законной целью для Украины, и вообще Россия виновата сама». После выхода из поликлиники супруга военнослужащего записала видео, в котором и рассказала свою версию случившегося.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

2 февраля на публикации ролика в СМИ обратил внимание Следственный комитет России (СКР). Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Буяновой уголовное дело. Уже на следующий день суд обвинил врача по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России и избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако позже женщину поместили в СИЗО, так как она скрылась и была объявлена в розыск. В результате врача задержали недалеко от государственной границы.

Защита считает, что Буянову оговорили

По словам педиатра, она не называла отца мальчика «законной целью». Кроме того, адвокат женщины Оскар Черджиев указал на отсутствие каких-либо аудио- или видеозаписей, доказывающих вину врача. «Если вы видели изначальное видео [Акиньшиной], то она ее оскорбляет, называет шмарой, извиняюсь за выражение. Это уже оскорбление как минимум, за это административная ответственность предусмотрена», — заявлял правозащитник еще до начала судебных разбирательств.

Уже на заседании в мае обвинение заявило о существовании видеозаписи из поликлиники, на которой запечатлен скандал между Буяновой и Акиньшиной, однако в открытом доступе этот файл так и не появился.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

8 ноября в суде завершились прения сторон. В последнем слове Буянова заявила, что родилась в украинском Львове, а последние 30 лет живет в России, не испытывая ни к кому ненависти. Педиатр также подчеркнула, что не является политиком, поэтому не могла распространять ложную информацию по политическим мотивам.

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Ранее за Буянову вступились более 150 других врачей. Они записали видео, на котором в стихотворной форме выразили несогласие с обвинениями и потребовали освободить коллегу из СИЗО. По мнению медиков, преследование педиатра является сигналом молодежи, что идти в медицину нельзя, так как пациенты «могут в любой момент оговорить вас и вы пойдете в тюрьму».