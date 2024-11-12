Полиция Молдавии сообщила об обнаружении еще одного беспилотника

Полиция Молдавии сообщила об обнаружении на востоке страны еще одного беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.
«Национальная полиция сообщает, что час назад полицейские в районе Криуляны получили сообщение об обнаружении дрона на окраине города Кошерница», — пишет ведомство.
Отмечается, что доступ граждан в район падения ограничен, а соответствующая информация передана в компетентные органы.
10 ноября полиция Молдавии сообщила об обнаружении беспилотного летательного аппарата возле села Новые Боросены в Рышканском районе. Позднее еще один дрон был обнаружен на юго-востоке страны в районе города Каушаны.
Власти Молдавии заявили, что проведут беседу с послом России Олегом Озеровым из-за падения дрона на территории страны после исследования его обломков.
В МИД России отвергли обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства. По словам представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, заявления о падении на территории республики якобы российского дрона — это провокация с целью втянуть Кишинев в конфликт на Украине.