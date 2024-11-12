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18:34, 12 ноября 2024Бывший СССР

Полиция Молдавии сообщила об обнаружении еще одного беспилотника

В Молдавии сообщили об обнаружении на востоке страны еще одного беспилотника
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Полиция Молдавии сообщила об обнаружении на востоке страны еще одного беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.

«Национальная полиция сообщает, что час назад полицейские в районе Криуляны получили сообщение об обнаружении дрона на окраине города Кошерница», — пишет ведомство.

Отмечается, что доступ граждан в район падения ограничен, а соответствующая информация передана в компетентные органы.

10 ноября полиция Молдавии сообщила об обнаружении беспилотного летательного аппарата возле села Новые Боросены в Рышканском районе. Позднее еще один дрон был обнаружен на юго-востоке страны в районе города Каушаны.

Власти Молдавии заявили, что проведут беседу с послом России Олегом Озеровым из-за падения дрона на территории страны после исследования его обломков.

В МИД России отвергли обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства. По словам представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, заявления о падении на территории республики якобы российского дрона — это провокация с целью втянуть Кишинев в конфликт на Украине.

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