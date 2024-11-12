В МИД оценили голосование по российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Лукьянцев о голосовании против резолюции РФ о нацизме: слова расходятся с делом

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев оценил голосование в ООН по российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Его слова приводит РИА Новости.

Он прокомментировал решение западных стран высказаться против резолюции. Всего против были 54 государства, 11 воздержались, 116-ю голосами «за» документ был одобрен Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН.

«Не могу не обратить внимание на полное расхождение слов с делом», — сказал дипломат, указав на неоднократные заявления этих стран о приверженности борьбы с расизмом в рамках международных договоров по правам человека.

По словам Лукьянцева, голосование наглядно продемонстрировало, что высказывания Запада не соответствуют их действиям.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что ряд западных стран одержим идеей глобального превосходства. Дипломат подчеркнул, что Запад пытается снизить роль Советского Союза в победе над нацизмом. Иногда некоторые страны даже хотят вымарать упоминания о его участии в борьбе против гитлеровской Германии, отметил он.