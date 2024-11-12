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00:31, 12 ноября 2024Мир

В МИД оценили голосование по российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Лукьянцев о голосовании против резолюции РФ о нацизме: слова расходятся с делом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев оценил голосование в ООН по российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Его слова приводит РИА Новости.

Он прокомментировал решение западных стран высказаться против резолюции. Всего против были 54 государства, 11 воздержались, 116-ю голосами «за» документ был одобрен Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН.

«Не могу не обратить внимание на полное расхождение слов с делом», — сказал дипломат, указав на неоднократные заявления этих стран о приверженности борьбы с расизмом в рамках международных договоров по правам человека.

По словам Лукьянцева, голосование наглядно продемонстрировало, что высказывания Запада не соответствуют их действиям.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что ряд западных стран одержим идеей глобального превосходства. Дипломат подчеркнул, что Запад пытается снизить роль Советского Союза в победе над нацизмом. Иногда некоторые страны даже хотят вымарать упоминания о его участии в борьбе против гитлеровской Германии, отметил он.

ЖЗЛ
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