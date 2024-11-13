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18:20, 13 ноября 2024Ценности

Бывшая жена Погребняка показала фигуру через два месяца после родов

Мария Погребняк показала стройный живот через два месяца после родов
Екатерина Ештокина

Кадр: @mariapoga

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария показала фигуру через два месяца после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике бизнесвумен предстала в черной кофте и расстегнутых джинсах. При этом звезда продемонстрировала подтянутый и стройный живот. В то же время блогерша распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

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По словам Погребняк, сбросить вес после рождения ребенка ей удалось с легкостью. Однако она пояснила, что теперь намерена работать над качеством кожи, поскольку готовится к свадьбе. «А вот над качеством кожи надо работать... Моя цель — упругий живот без складок и морщин! К свадьбе должна быть идеальной», — подчеркнула предпринимательница.

В октябре бывшая жена Погребняка показала испорченную внешность после одной бьюти-процедуры. В описании к фото звезда рассказала, что семь лет назад обратилась к косметологу с просьбой увлажнить кожу посредством биоревитализации, однако столкнулась с неприятными последствиями.

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