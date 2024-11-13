Бывшая жена Погребняка показала фигуру через два месяца после родов

Мария Погребняк показала стройный живот через два месяца после родов

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария показала фигуру через два месяца после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике бизнесвумен предстала в черной кофте и расстегнутых джинсах. При этом звезда продемонстрировала подтянутый и стройный живот. В то же время блогерша распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

По словам Погребняк, сбросить вес после рождения ребенка ей удалось с легкостью. Однако она пояснила, что теперь намерена работать над качеством кожи, поскольку готовится к свадьбе. «А вот над качеством кожи надо работать... Моя цель — упругий живот без складок и морщин! К свадьбе должна быть идеальной», — подчеркнула предпринимательница.

В октябре бывшая жена Погребняка показала испорченную внешность после одной бьюти-процедуры. В описании к фото звезда рассказала, что семь лет назад обратилась к косметологу с просьбой увлажнить кожу посредством биоревитализации, однако столкнулась с неприятными последствиями.