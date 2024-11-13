«Калашников» поставил заказчику КПМ

«Калашников»: машины 9В871-9 для тестирования ПТРК поставили заказчику

Российским военным поставили машины для тестирования противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«"Калашников" выполнил в полном объеме государственный контракт на изготовление и поставку контрольно-проверочных машин (КПМ) 9В871-9 для тестирования противотанковых ракетных комплексов в адрес заказчика. Отметим, что план их производства на 2024 год осуществлен с опережением», — говорится в сообщении.

В состав КПМ на шасси трехосного грузовика «Урал» входят комплекты проверочной аппаратуры и стандартные радиоизмерительные приборы, которые поставляют различные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Машина предназначена для техобслуживания переносных пусковых установок и контроля противотанковых ракет.

В октябре стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) начал поставку заказчику прицелов-приборов наблюдения 1П45-1 для ПТРК «Корнет».

В сентябре в «Ростехе» рассказали об испытаниях новой легкой ракеты 9М134 для ПТРК.