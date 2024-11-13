Российская фигуристка показала фото в черном мини-платье

Российская фигуристка Виктория Синицина опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя спортсменка показала серию фотографий в черном мини-платье. «Люблю вечерние наряды, сразу чувствуешь себя принцессой», — подписала пост она. Публикация собрала более трех тысяч лайков.

В январе 2023 года стало известно, что Синицина в паре с мужем Никитой Кацалаповым стала самой востребованной в новогодних ледовых шоу российской фигуристкой. По словам пиар-менеджера пары Кристины Агабекян, спортсмены в общей сложности появились на льду в 35 шоу.

Синицина — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. В их с Кацалаповым активе есть также золото чемпионата мира (2021) и две золотые медали чемпионата Европы (2020, 2022).