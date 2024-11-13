Выступающий в США Миранчук описал американцев

Футболист «Атланты» Миранчук заявил, что американцы приветливые и дружелюбные

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» из США Алексей Миранчук в интервью YouTube-каналу сборной России описал американцев.

Футболист заявил, что, на первый взгляд, американцы приветливые и дружелюбные. Он подчеркнул, что товарищи по команде стараются помочь ему и узнать, как его дела. «Для адаптации это очень сильно помогает. Потом уже со всеми хорошо подружился, сплотился, все отлично», — добавил Миранчук.

Ранее девушка Миранчука Елена пожаловалась на жизнь в США. Ей не понравились условия и качество службы доставки в стране.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.