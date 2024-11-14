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07:21, 14 ноября 2024Россия

Названа возможная дата прямой линии и пресс-конференции Путина

«Ведомости»: Путин может провести пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Прямая линия президента России Владимира Путина, которая будет совмещена с пресс-конференцией, может пройти 19 декабря. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, связанные с ходом подготовки мероприятия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом не ответил журналистам издания на вопрос о том, правда ли мероприятие состоится 19 декабря. Он сообщил, что на пресс-конференцию будут приглашены иностранные СМИ, в том числе из недружественных государств.

13 ноября Песков анонсировал пресс-конференцию Путина, совмещенную с прямой линией во второй половине декабря. В скором времени начнется сбор вопросов к президенту у жителей России. Подобный объединенный формат мероприятия, как в мае отмечали в Кремле, до сих пор сохраняет актуальность.

В 2023 году прямая линия и пресс-конференция состоялась 14 декабря. Мероприятие продолжалось 4 часа 3 минуты. За это время глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и обращений граждан. Всего тогда поступило более двух миллионов обращений.

ЖЗЛ
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