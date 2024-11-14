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11:37, 14 ноября 2024Спорт

Олимпийская чемпионка с Украины оценила пользу и вред от секса перед соревнованиями

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой оценила пользу и вред от секса перед соревнованиями.

Спортсменка заявила, что секс может истощать организм, так что сложнее будут даваться упражнения на скорость и выносливость. «А так кому-то наоборот идет, что после секса прямо прет», — добавила она.

7 июля Магучих побила державшийся 37 лет мировой рекорд в прыжках в высоту. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже она показала результат 2,10 метра.

22-летняя Магучих — чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. На Олимпийских играх в Париже она стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка призывала к отстранению россиян.

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