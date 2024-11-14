Олимпийская чемпионка с Украины оценила пользу и вред от секса перед соревнованиями

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой оценила пользу и вред от секса перед соревнованиями.

Спортсменка заявила, что секс может истощать организм, так что сложнее будут даваться упражнения на скорость и выносливость. «А так кому-то наоборот идет, что после секса прямо прет», — добавила она.

7 июля Магучих побила державшийся 37 лет мировой рекорд в прыжках в высоту. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже она показала результат 2,10 метра.

22-летняя Магучих — чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. На Олимпийских играх в Париже она стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка призывала к отстранению россиян.