Девушку арестовали за попытку поджечь здания полиции и администрации в российском городе

Суд арестовал до 10 января девушку, пытавшуюся поджечь здания в Нижнем Новгороде

Суд отправил под стражу на два месяца 22-летнюю девушку, пытавшуюся поджечь здания полиции и администрации в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Подозреваемая пробудет под арестом до 10 января 2025 года. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Все произошло во вторник, 12 ноября. Полицейские заметили около отдела внутренних дел на Нижне-Волжской набережной несколько разбитых бутылок, которые пахли легковоспламеняющейся жидкостью. По камерам видеонаблюдения оперативники установили, что бутылки бросила девушка — они нашли ее и допросили.

Во время разговора с силовиками 22-летняя студентка призналась, что совершить преступление ее убедили мошенники. По ее словам, она приготовила девять бутылок с зажигательной смесью, но не смогла довести задуманное до конца и, бросив три бутылки, убежала.