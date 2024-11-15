Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
1:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
2:0
Перерыв
live
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Россия
Сегодня
19:00 (Мск)
Бруней
Товарищеские матчи (сборные) — 2024|Товарищеские матчи
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
18:16, 15 ноября 2024Спорт

Сборная России назвала состав на матч с Брунеем

Сборная России по футболу назвала состав на товарищеский матч с Брунеем
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Тренерский штаб сборная России по футболу в своем Telegram-канале назвал состав на товарищеский матч с национальной командой Брунея.

Во встрече примут участие Илья Лантратов, Вячеслав Караваев, Валентин Пальцев, Евгений Морозов, Данил Круговой, Данил Пруцев, Александр Черников, Никита Кривцов, Иван Обляков, Федор Чалов, Андрей Мостовой. Капитаном станет Черников.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл смысл проведения товарищеских матчей национальной команды против Сирии и Брунея. Экс-игрок отметил, что подобные встречи нужны болельщикам.

Сборная России сыграет с национальной командой Брунея 15 ноября. Матч пройдет в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени.

Сборная России занимает 34‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Бруней располагается на 184‑й строчке списка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал Шольцу условие договоренностей по Украине

      На Украине назвали самое слабое звено в ВСУ

      Селена Гомес пожалела о своей мировой славе

      В Абхазии оппозиция создала координационный совет для выхода из кризиса

      В России призвали прояснить механизм демобилизации военных. В Минобороны пообещали заняться этим вопросом

      Рассказ похитивших кота из зоомагазина в Москве школьниц попал на видео

      Путин назвал Шольцу причину начала конфликта на Украине

      Продюсеры призывали Деми Мур похудеть ради съемок в кино

      Минюст пополнил список иноагентов

      Москвичам пообещали заморозки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше