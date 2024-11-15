Сборная России назвала состав на матч с Брунеем

Сборная России по футболу назвала состав на товарищеский матч с Брунеем

Тренерский штаб сборная России по футболу в своем Telegram-канале назвал состав на товарищеский матч с национальной командой Брунея.

Во встрече примут участие Илья Лантратов, Вячеслав Караваев, Валентин Пальцев, Евгений Морозов, Данил Круговой, Данил Пруцев, Александр Черников, Никита Кривцов, Иван Обляков, Федор Чалов, Андрей Мостовой. Капитаном станет Черников.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл смысл проведения товарищеских матчей национальной команды против Сирии и Брунея. Экс-игрок отметил, что подобные встречи нужны болельщикам.

Сборная России сыграет с национальной командой Брунея 15 ноября. Матч пройдет в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени.

Сборная России занимает 34‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Бруней располагается на 184‑й строчке списка.