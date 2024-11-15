Суд отказался приобщить к делу экс-замминистра энергетики заключение о состоянии здоровья

Адвокат Кожура: суд не приобщил к делу Яновского заключение о состоянии здоровья

Мосгорсуд отказался приобщить к делу экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского заключение о состоянии здоровья. Об этом сообщил его адвокат Руслан Кожура в беседе с РИА Новости.

Защита настаивала на смягчении меры пресечения, поскольку фигурант не может находиться в СИЗО по медицинским показаниям. Суду было предоставлено заключение экспертов, в котором говорится, что имеющиеся у подсудимого заболевания системы кровообращения привели к значительному ограничению его жизнедеятельности.

Яновскому дважды проводили стентирование коронарных артерий по экстренным показаниям, у экс-замминистра существует высокий риск развития осложнений. Заболевания входят в перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей, пояснил адвокат. Он рассказал, что прокурор не возражал против приобщения врачебного заключения, однако суд отказал без объяснения причин.

Накануне стало известно, что Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего заместителя министра энергетики. По данным источника РИА Новости, апелляционная жалоба на арест была отклонена. Яновский останется под стражей до 24 декабря.

Экс-замминистра энергетики задержали в Москве 24 октября. Показания на него дали ранее задержанные по уголовному делу, связанному с хищениями в угольной отрасли.

Ранее сообщалось, что обвиняемому по делу о взятке экс-главе района российского города назначили наказание.

