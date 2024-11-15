В Европе призвали россиян не ждать скорого снятия санкций

ЕК: санкции против России сохранятся как минимум ближайшие два года

Базовый экономический сценарий Еврокомиссии (ЕК) на ближайшие несколько лет не предполагает скорого снятия антироссийских санкций. Об этом сообщается в опубликованном на сайте высшего органа исполнительной власти Евросоюза (ЕС) докладе.

В ЕК ожидают, что торгово-экономические ограничения европейских властей в отношении России не будут сняты в 2025-2026 годах. Кроме того, эксперты в своем прогнозе исходят из того, что в рассматриваемый период времени боевые действия на Украине не прекратятся.

Это обстоятельство, как отметили аналитики, не снизит градус геополитической напряженности в восточноевропейском регионе. Вышеперечисленные положения приводятся в «центральном» сценарии. «Геополитическая напряженность в регионе и санкции против России будут сохраняться на весь прогнозируемый период», — резюмировали в ЕК.

Что касается Украины, то экономические последствия от продолжающегося в стране конфликта в настоящее время остаются «крайне неопределенными». Степень их влияния на ВВП республики, подчеркнули в ЕК, будет зависеть главным образом от развития ситуации на поле боя. На этом фоне Еврокомиссия сдвинула перспективы «поэтапного начала восстановления страны» на 2026 год. В предыдущем прогнозе ЕК исходил из того, что этот процесс может стартовать уже в 2025 году.

Ранее Всемирный банк понизил свой прогноз роста украинской экономики на 2025 год до двух процентов и сохранил оценку увеличения ВВП республики в 2024-м на уровне в 3,2 процента. Наиболее же резкое увеличение темпов роста ВВП Украины эксперты ожидают в 2026 году. В этот период ее экономика может вырасти на 7 процентов вместо ранее ожидавшихся 5,1.