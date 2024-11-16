Байден появился на саммите АТЭС с двухчасовым опозданием

Президент США Байден приехал на второй день саммита АТЭС в Перу с опозданием

Президент США Джо Байден приехал на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу Лиме позже, чем должен был. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее журналист РИА Новости передал, что Байден пропустил начало второго дня саммита. Пока американский президент не появился на встрече с двухчасовым опозданием, с его табличкой сидел его заместитель по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.

Ожидается, что в рамках саммита АТЭС Байден обсудит ряд вопросов с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. В частности, лидеры должны затронуть отношения КНР с Россией, Тайвань, Южно-Китайское море и киберпространство — темы, вызывающие разногласия сторон.

Ранее сообщалось, что президент США Байден намерен обсудить с коллегами из Европейского союза (ЕС) на предстоящем саммите G20 возможности укрепления позиций Киева в преддверии инаугурации Дональда Трампа.